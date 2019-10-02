Усреднённый показатель стоимости продуктов питания в России вырастет на 3,5% до конца 2019 года.
Представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали об этом
Эксперты АКОРТ отмечают, что повышение продуктовых цен не окажет значительного влияния на общий уровень инфляции и не повлияет на качество жизни населения страны.
Ранее, как передавал News.ru, глава «Газпром нефти» Александр Дюков спрогнозировал стоимость нефти до конца 2019 года. По его мнению, цена на энергоресурс останется в диапазоне $60–65 за баррель.
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