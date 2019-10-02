https://static.news.ru/photo/da1edf90-bfc8-11e9-98b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Усреднённый показатель стоимости продуктов питания в России вырастет на 3,5% до конца 2019 года.

Представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали об этом «Известиям» . Ожидается, что больше всего вырастут цены на яйца и мясо птицы, что связанно с сезонным фактором, и на сахар — в связи с увеличением стоимости сырья, расходов на топливо и производственных издержек.

Эксперты АКОРТ отмечают, что повышение продуктовых цен не окажет значительного влияния на общий уровень инфляции и не повлияет на качество жизни населения страны.

Ранее, как передавал News.ru, глава «Газпром нефти» Александр Дюков спрогнозировал стоимость нефти до конца 2019 года. По его мнению, цена на энергоресурс останется в диапазоне $60–65 за баррель.