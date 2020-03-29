Госдума совместно с правительством упросит процедуру банкротства граждан. Соответствующее поручение поступило от президента РФ Владимира Путина в связи с распространением коронавируса.
До 17 апреля необходимо внести изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина, предусмотрев упрощение, уменьшение стоимости и сокращения сроков процедуры банкротства, а также повышение её доступности для малообеспеченных граждан.
Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер утвердил перечень поручений по итогам обращения к гражданам 25 марта в связи с ситуацией на фоне распространения коронавируса.
Согласно последним данным, в России — 1534 случая коронавирусной инфекции. В Москве число заразившихся превышает тысячу человек. Выздоровели 64 человека, восемь заболевших скончались.
В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.
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