https://static.news.ru/photo/9d190e94-3184-11ea-93d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто, так как экономическая ситуация в стране заметно улучшилась.

Я приветствую наше совместное решение закрыть бюро МВФ в Афинах, — говорится в заявлении политика, которое распространила пресс-служба главы правительства.

По его словам, Греция продолжит работать в МВФ, но уже как страна, которая вышла из-под строгой системы надзора со стороны международных кредиторов. Он добавил, что пришло время поговорить с кредиторами о возможности снижения высоких показателей первичного профицита госбюджета.

Ранее NEWS.ru писал о том, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с его руководителем Роном ван Роденом прибыла в Киев для продолжения переговоров об открытии для Украины новой программы расширенного финансирования EFF.