https://static.news.ru/photo/31c31868-c363-11e9-af38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

Правительство РФ разработало законопроект, в котором прописаны новые правила работы ломбардов. Документ уже внесён на рассмотрение в Государственную думу.

В проекте предлагается ввести запрет на использование слова «ломбард» в наименовании юридическим лицам, сведения о которых не содержатся в госреестре ломбардов. Это позволит ЦБ ограничить работу ломбарда без обращения в суд.

В документе отмечается, что минимальная стоимость вещи, которую ломбард может продать только на открытых торгах, повышается в 10 раз. А размер максимального займа не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. Кроме того, время работы ломбардов продлят на три часа — до 23:00, говорится в проекте .

Ранее News.ru писал, что микрофинансовым организациям могут разрешить выдавать займы за счёт средств из кассы. С такой инициативой выступил ЦБ РФ. Сейчас МФО могут предоставлять средства заёмщикам только из сумм, снятых с банковского счёта.