Правительство РФ одобрило проект бюджета до 2023 года

Российское правительство одобрило проект федерального бюджета на 2021-2023 годы.
Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на открытии клинического госпиталя «Лапино». По её словам, также одобрен проект бюджета обязательного медицинского страхования,
Буквально сегодня правительство одобрило федеральные бюджеты, бюджет обязательного медицинского страхования, — рассказала она.
16 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что план правительства по изменению налогов в России продиктован необходимостью обеспечить определённый уровень доходов бюджета страны для решения имеющихся проблем.
Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что медицинская помощь в стране, в том числе высокотехнологичная, и дальше будет предоставляться гражданам бесплатно.
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