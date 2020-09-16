Правительство РФ одобрило проект бюджета до 2023 года

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российское правительство одобрило проект федерального бюджета на 2021-2023 годы.

Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на открытии клинического госпиталя «Лапино». По её словам, также одобрен проект бюджета обязательного медицинского страхования, передаёт РИА Новости.

Буквально сегодня правительство одобрило федеральные бюджеты, бюджет обязательного медицинского страхования, — рассказала она.

16 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что план правительства по изменению налогов в России продиктован необходимостью обеспечить определённый уровень доходов бюджета страны для решения имеющихся проблем.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что медицинская помощь в стране, в том числе высокотехнологичная, и дальше будет предоставляться гражданам бесплатно.