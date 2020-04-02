Правительство одобрило проект энергетической стратегии РФ до 2035 года

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Проект экономической стратегии России до 2035 года одобрен кабмином РФ.

По итогам заседания правительства Российской Федерации проект энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года был одобрен, — говорится в сообщении.

NEWS.ru писал, что в Минэнерго считают, что потребление электроэнергии в апреле будет ниже обычного. Эксперты прогнозируют, что режим самоизоляции приведётк падению доходов электросетевых и энергосбытовых компаний. Минимальное снижение спроса на электричество может составить от 10 до 15%. Эксперты полагают, что энергосбытовые компании могут недосчитаться от 40 до 50 млрд рублей.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в ведомстве рассматривают стресс-сценарий понижения спроса на энергоресурсы. Министр подчеркнул, что одной из важнейших задач Минэнерго также является мониторинг устойчивости отраслей топливо-энергетического комплекса.