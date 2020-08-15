Прага: Помпео не получал от Чехии гарантий на достройку АЭС «Дукованы»

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Глава кабмина Чехии Андрей Бабиш не давал во время переговоров с госсекретарём США Майком Помпео никакой гарантии по поводу предстоящего тендера на возведение нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке республики.

Тема атомной энергетики Чехии даже не была включена в повестку встречи Бабиша с представителем Белого дома. Дипломаты обсудили её во время разговора в неформальной обстановке один на один, отметил премьер-министр республики.

Никаких обещаний я никому не давал, — цитирует премьер-министра Чехии газета Právo.

Начало строительства энергоблока запланировано на 2029 год. Завершение работ — на 2036-й. Тендер оценили в 140–160 млрд крон ($5,9–6,4 млрд). Объект должен заменить на АЭС «Дукованы» один из четырёх эксплуатируемых, сооружённых в 1985–1987 годах. Оставшиеся реакторы продолжат вырабатывать энергию до 2045–2047 года.

Во время беседы с журналистами Бабиш добавил, что обещал Вашингтону устранить китайскую компанию Huawei от реализации планов разработки для Чехии сети мобильной связи пятого поколения (5G).

Помпео в ходе своего визита в Прагу и переговоров с премьер-министром Андреем Бабишем заявил, что участие РФ в стратегической инфраструктуре Чехии может угрожать её независимости. Речь, в частности, шла о тендере на строительстве нового энергоблока на АЭС «Дукованы». В нём участвует американская компания Westinghouse, от РФ заявку подал Росатом, от Китая — China General Nuclear Power.

Помпео начал турне по странам Восточной и Центральной Европы. Цель его визитов — противостояние российскому и китайскому влиянию в регионе. Помпео намеревается убедить европейских партнёров отказаться от российского газа и китайских сетей 5G, писал NEWS.ru.