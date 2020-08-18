Появился прогноз темпов восстановления экономики в России

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Экономика России к концу августа восстановится до 94–95% от докризисного уровня. Об этом сообщили эксперты Oxford Economics.

После падения ВВП на 12 % в апреле (в годовом выражении) темпы сокращения в июле-августе снизились до минус 4–5 % год к году.

Учёные утверждают , что Россия находится на 15 месте среди 41 крупнейшей экономики мира по степени уязвимости к пандемии, между Швецией и Бельгией. Отмечается, что при этом степень риска для России оценена, как средняя.

Сильными сторонами российской экономики в период пандемии коронавируса признаются достаточный коечный фонд, низкую плотность населения, а также не такое значительное влияние туризма на экономику. При этом среди слабых сторон страны аналитики называют зависимость от нефти, относительно поздний ответ на пандемию, большую долю населения старше 65 лет.

Ранее сообщалось, что чистый государственный долг России опять превысил ликвидные резервы, следует из сопоставленных открытых данных Министерства финансов и Центробанка. Задолженность отечественного правительства в июле составила 14,77 триллиона рублей при депозите (ликвидном резерве) в 13,22 триллиона.

После обнародования этих негативных сведений в массмедиа, россиян, словно по приказу, поспешил успокоить министр финансов Антон Силуанов. К такому увеличению российского госдолга, отрапортовал чиновник, привело падение доходов бюджета, спровоцированное ограничением деловой активности и снижением нефтецен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объём международных финансовых резервов России по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд. За первую неделю августа резервы увеличились на $8,9 млрд, или на 1,5%. Финансовый регулятор связывает увеличение с ростом цен на золото и положительной переоценкой курсов валют.