Сбербанк: потери экономики РФ от киберпреступности – это триллионы рублей

https://static.news.ru/photo/920135b6-b179-11ea-bb9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потери российской экономики от киберпреступности в 2020 году могут составить порядка 3,5 трлн рублей. Такое мнение высказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, к концу 2021 года ущерб может вырасти в два раза — до 7 трлн рублей.

Потери экономики страны [в 2019 году] составили около 2,5 трлн рублей, и мы предполагаем, что эта цифра по итогам нынешнего года может увеличиться примерно еще на один трлн рублей, — цитирует Кузнецова ТАСС

Он уточнил, что такой сценарий вероятен, если не начать предпринимать самые экстренные меры по борьбе с киберпреступностью. При этом в случае бездействия, по прогнозам Сбербанка, в 2021 году число таких злоумышленников в России увеличится примерно на 30%.

Рост числа противоправных действий в сфере высоких технологий был спровоцирован пандемией коронавируса, отметил Кузнецов. По оценкам специалистов Сбербанка, общее число киберпреступников в мире на текущий момент составляет 1,5 млн человек.

Как писал NEWS.ru, злоумышленники, пользуясь доверием граждан, в период режима самоизоляции использовали самые разные приёмы: организовывали якобы сбор средств для помощи пострадавшим от COVID-19, создавали поддельные сайты сайтов по детским выплатам и даже атаковали засидевшихся дома геймеров. Помимо этого они рассылали фальшивые сообщения о необходимости заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции.

Как стало известно в конце мая, исследование, проведённое для Министерства внутренних дел, показало, что в 2020 году преступлений в IT-сфере будет совершено как минимум вдвое больше, чем в 2019 году. Позднее в пресс-центре МВД сообщили, что киберпреступлений с начала 2020 года стало на 85% больше. При этом число преступлений, совершённых при помощи пластиковых карт, увеличилось в шесть раз.