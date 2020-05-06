Киберпреступники снова шантажируют заражением COVID-19

https://static.news.ru/photo/d82dfb72-8f88-11ea-92a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Киберпреступники осваивают новые кампании. Злоумышленники организуют фейковые благотворительные акции, направленные на сбор средств для помощи пострадавшим от COVID-19.

Первый тип кампаний направлен на пользователей, желающих получить поддержку на фоне кризиса и пандемии. Мошенники приманивают жертв предложением получить продовольственный набор — для этого требуется распространить информацию. При этом производится попытка установить на устройство пользователя рекламное программное обеспечение (ПО) для монетизации действий преступников.

В других случаях злоумышленники прибегают к шантажу и угрожают заразить коронавирусом в случае отказал от перевода нужной суммы «пожертвования». Жертва получает письмо якобы от соседа, который болен COVID-19 и находится в тяжёлом состоянии.

В середине апреля NEWS.ru рассказал, что ESET обнаружила новые опасные виды кибермошенничества на фоне пандемии COVID-19. Преступники шантажируют пользователей, просматривающих взрослый контент, угрожая заразить их коронавирусом.