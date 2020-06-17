Киберзлоумышленники стали чаще атаковать геймеров на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/2cb66736-b09c-11ea-bd83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество ежедневных попыток в апреле 2020 года перейти на заражённые сайты, эксплуатирующие игровую тему, в мире выросло на 54% по сравнению с январём. Чаще всего злоумышленники использовали названия таких тайтлов, как Minecraft, Counter Strike: Global Offensive и The Witcher 3 («Ведьмак 3: Дикая Охота»).

Одной из самых популярных игровых платформ стал сервис Steam: число попыток переходов на фишинговые страницы с отсылками к ней в апреле выросло на 40% по сравнению с февралём.

Злоумышленники также использовали в качестве приманки «бесплатные» версии популярных игр, обновлений и расширений, а также читов. С помощью ссылок киберпреступники распространяли разные типы вредоносного программного обеспечения (от программ для кражи паролей до вымогателей и майнеров).

Как заметила эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова, пользователи сами выполняют за злоумышленников всю работу, когда хотят скачать пиратские версии игр или найти читы, помогающие их пройти.

В конце апреля NEWS.ru рассказал, как самоизоляция помогает киберспорту привлекать аудиторию