МВД: число киберпреступлений в России может удвоиться за год

https://static.news.ru/photo/1d536ff2-a226-11ea-b61f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Исследование, проведённое для Министерства внутренних дел, показало, что в 2020 году преступлений в IT-сфере будет совершено как минимум вдвое больше, чем в 2019 году.

Привлечённые к обсуждению проблемы эксперты согласились с тем, что ситуация, вероятнее всего, будет развиваться по неблагоприятному сценарию. Тенденцию к постоянному неуклонному росту числа киберпреступлений, совершённых в России, подтверждает и официальная статистика МВД.

Скорее всего, по итогам 2020 года мы увидим более чем 100-процентный прирост в сфере киберпреступности, — поделился с РИА Новости анонимный источник в правоохранительных органах.

Как писал NEWS.ru ранее, компания ESET, занимающаяся информационной безопасностью, провела исследование о киберугрозах на фоне пандемии. Как выяснили специалисты, каждый десятый пользователь в России (11%) стал жертвой шантажа взрослым контентом (атака типа sextortion) во время самоизоляции.