Число киберпреступлений в РФ выросло с начала года на 85%

https://static.news.ru/photo/0d563e12-ad4e-11ea-8c93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России количество киберпреступлений с начала 2020 года выросло на 85%. При этом число преступлений, совершённых при помощи пластиковых карт, увеличилось в шесть раз.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Всё большее влияние на структуру преступности оказывают противоправные деяния в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, — передаёт ТАСС сообщение.

Как заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в мае число мошенничеств в стране выросло на 35%. Всё чаще преступники используют для кражи денег информационно-телекоммуникационные технологии.

Ранее компания ESET, занимающаяся информационной безопасностью, провела исследование о киберугрозах на фоне пандемии. Как выяснили специалисты, каждый десятый пользователь в России (11%) стал жертвой шантажа взрослым контентом (атака типа sextortion) во время самоизоляции.

Как писал NEWS.ru, Исследование, проведённое для Министерства внутренних дел, показало, что в 2020 году преступлений в IT-сфере будет совершено как минимум вдвое больше, чем в 2019 году.