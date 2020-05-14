IT-эксперты выявили десятки фейковых сайтов по выплатам на детей

https://static.news.ru/photo/a05277bc-9651-11ea-9531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Специалисты по информационной безопасности рассказали о появлении поддельных сайтов по детским выплатам. Эксперт пояснил, как эти сайты распознать.

Эксперты из российской компании по компьютерной безопасности SearchInform обнаружили около 30 фейковых сайтов по детским выплатам. Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Фёдоров рассказал, как вычислить такой сайт.

Киберпреступники умеют создавать фишинговые вредоносные сайты, которые будут практически идентичны с оригиналом. Обычному человеку будет очень сложно отличить фейковые сайты от официального сайта госуслуг, особенно если раньше они не так часто пользовались этим сайтом, — привели слова Алексея Фёдорова в РИА Новости.

Как сообщил эксперт, чаще всего ссылки на фейковые сайты распространяют через электронную почту, мессенджеры, социальные сети. Поэтому лучшего не переходить по каким-либо ссылкам, а вводить правильный адрес самостоятельно в браузере. Алексей Фёдоров также уточнил, что не будет гарантией защиты зелёный замок рядом с адресом страницы, он сообщает только о том, что соединение зашифровано, однако не означает, что сайт не поддельный.Эксперт отметил, что антивирус может помочь распознать поддельный сайт.

Опирайтесь на информацию из проверенных источников: посмотрите, какие выплаты положены, какая сумма выплат, порядок действий для получения выплаты. Если на сайте будет другая информация, то, скорее всего, этот сайт создали злоумышленники, — процитировали Алексея Фёдорова в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал, что Минкомсвязь объявило о запуске отдельного онлайн-сервиса, с помощью которого можно подать заявку на оформление единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет. Специальный сервис находится по адресу: posobie16.gosuslugi.ru. Обратиться за назначением выплаты можно до 1 октября 2020 года.