Мошенники начали «штрафовать» россиян за нарушение самоизоляции

https://static.news.ru/photo/13972ccc-7be5-11ea-bd29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители РФ начали получать на мобильные телефоны от киберпреступников фальшивые сообщения о необходимости заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции, введённого в стране из-за коронавируса.

Сообщения о необходимости уплаты «штрафа» рассылались 10 апреля через СМС или сообщения в мессенджерах, при этом указывались фамилия, имя и отчество получателя.

Ссылаясь на несуществующее постановление ФСИН, мошенники под угрозой возбуждения уголовного дела требуют в течение суток оплатить штраф переводом на номер абонента. Звонок на номер переводит якобы на справочную службу МВД РФ, — сообщили «Интерфаксу» в компании Group-IB, специализирующейся на расследовании киберпреступлений.

Ранее фейковые сообщения о выдаче пособий москвичам, пострадавшим от введения ограничений по коронавирусу, появились в Сети. Мошенники просят у граждан данные банковских карт. Главное следственное управление СК по Москве возбудило три уголовных дела по статье о размещении социально опасной дезинформации: по опубликованному видео и сообщениям в мессенджерах, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.