Постпред РФ при ЕС заявил, что «Северный поток — 2» успешно достроят

https://static.news.ru/photo/1d46bbd6-f8fc-11ea-ade4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Axel Schmidt/Nord Stream 2

Строительство газопровода «Северный поток — 2» успешно завершится, несмотря на противодействие со стороны стран Евросоюза и США, считает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Все необходимые согласования на правительственном уровне с пятью странами завершены. Понятно, что у «Северного потока — 2» есть свои сторонники, есть свои противники. Но тем не менее я думаю, что «Северный поток — 2» успешно завершится. Успех будет достигнут, — сказал в эфире телеканала «Россия 24» Чижов.

Как писал NEWS.ru, Европарламент принял резолюцию, согласно которой возложил вину за отравление российского оппозиционера Алексея Навального на руководство РФ, и призвал ужесточить санкции в отношении Российской Федерации. Парламентарии потребовали от всех стран ЕС отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2», а также ужесточить санкции в отношении РФ и внести в санкционные списки фигурантов расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. В данное время проект реализован на 93%.