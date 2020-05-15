Понятие «молодой специалист» может появиться в Трудовом кодексе РФ

https://static.news.ru/photo/0f1048aa-b4f2-11ea-bfa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Статус «молодой специалист» должен быть закреплён в ТК РФ, а льготы и права по статусу необходимо распространить на стажёров, говорится в письме общественных деятелей на имя министра труда Антона Котякова.

Также в документе за подписью члена ОП РФ Артёма Кирьянова говорится о необходимости поднятия федерального статуса по возрасту до 35 лет. Уточняется, что нынешние нормативно-правые акты, действующие в РФ, устанавливают разный возрастной ценз в зависимости от региона. В большинстве случаев это 35 лет, но в некоторых областях — 30 лет, передаёт РИА Новости.

Авторы инициативы предупреждают, что в ближайшее время на рынке труда молодых специалистов ждут трудности как с поиском работы, так и с уровнем заработной платы. Это связано с тем, что рынок перенасыщен опытными сотрудниками, потерявшими свои рабочие места в связи с вызванным пандемией коронавируса кризисом.

Сегодня в России почти 2,5 млн человек — официально безработные. Это значительная нагрузка на рынок труда. Многие опытные кадры сейчас окажутся в процессе поиска работы и выиграют в сравнении с молодёжью. Такая жёсткая конкуренция плюс общая экономическая ситуация негативно скажутся и на зарплатах. Вчерашним выпускникам будут платить ещё меньше. Поэтому молодые специалисты нуждаются в дополнительной поддержке на уровне государства, — пояснила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Как писал NEWS.ru ранее, отказ работодателя оплатить выходной в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции станет нарушением закона, поэтому это решение можно будет оспорить в суде и получить компенсацию. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.