https://static.news.ru/photo/76c47c94-36d2-11ea-8ade-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нефтепровод

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN изменил систему контроля количества и качества нефти, которая поступает из России через Белоруссию.

По данным пресс-службы оператора, по итогам модернизации был построен современный блок контроля качества, а также заменены основные элементы системы. Благодаря этому точность измерений повысится.

Целью инвестиции, осуществлённой в течение 2018-2019 годов, была замена основных элементов системы на новые устройства, обеспечивающие повышение качества и надёжности измерений, а также проводимых расчётов между компаниями PERN и «Транснефть», — сообщили в PERN.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия и Белоруссия не смогли договориться о размере повышения тарифа на транспортировку нефти в Европу. Минск хочет включить в плату недополученную выручку от прошлогодней аварии на нефтепроводе «Дружба», но оценка ущерба вызывает вопросы у российских переговорщиков.