Политолог призвал ввести в России инвалютный рубль Политолог Куликов призвал ввести в России инвалютный рубль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России для иностранных расчетов нужен инвалютный рубль, заявил политолог и публицист Дмитрий Куликов в разговоре с ИА SM-News. Он объяснил, что желающие торговать со страной будут покупать именно его. Такая система сложна, но позволяет выполнять внутренние и внешние расчеты, объяснил спикер.

Те, кто хочет у нас что-то покупать, будут покупать именно этот рубль. Да, это сложно, но бояться не надо, потому что такая многоконтурная система денежного обращения позволяет выполнять все функции денег: внутренние расчеты, внешние расчеты, сбережения и накопления, — сказал Куликов.

Он добавил, что в основании долгосрочной стабильной финансовой системы должны лежать соответствующие требования, а задача «суверенных денег» — выполнять государственные функции.

Инвалютный рубль — это иностранная валюта в рублёвом исчислении, условная денежная единица для внешнеэкономических расчетов.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее назвал два способа сдержать укрепление рубля. Это можно сделать за счет валютных интервенций или за счет расширения возможностей для импорта. Греф считает, что обстановка с курсом изменится, потому что начнет перестраиваться логистика — она переориентируется на торговлю с нейтральными к России странами.