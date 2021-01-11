Под ударом: кому и зачем нужно блокировать YouTube

В России разрешили блокировать YouTube и другие сайты за «цензуру» российского контента. Однако тотальная блокировка не выход, считают эксперты. Российские специалисты должны сначала запустить альтернативную национальную площадку, хотя это сродни созданию велосипеда после велосипеда. NEWS.ru выяснил, решатся ли российские власти пойти на блокировку YouTube и чем это может обернуться для рядовых пользователей.

Администрирование YouTube давно беспокоило российские власти. За последние несколько лет видеохостинг заблокировал около 200 русскоязычных каналов. В прошлом году сервис забанил ряд русскоязычных СМИ, которые сочли это решение политическим. В ответ в конце 2020 года Госдума по-быстрому приняла закон, разрешающий Роскомнадзору блокировать YouTube, Facebook, Twitter и другие популярные сервисы, если те допускают «цензуру». Проект закона был внесён на рассмотрение парламента 18 ноября. Уже 23 декабря он был принят в окончательном, третьем чтении, а 25-го одобрен Советом Федерации.

По мнению бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, если бы российские власти действительно хотели заблокировать YouTube, то они бы сделали это раньше — оснований для этого шага накопилось предостаточно ещё до принятия нового закона.

«У Google (владеет YouTube. — NEWS.ru) хитрая позиция во взаимодействии с российскими властями. Google не скрывал, что локальные законы они намерены соблюдать ровно настолько, насколько они (законы. — NEWS.ru) коррелируются с законами Соединённых Штатов. <...> Российские власти воспринимают YouTube как средство влияния. Сегодня оно принимает самые разные формы, и информационное оружие — один из основных инструментов этой гибридной войны», — заявил Ампелонский в интервью основателю Baza Никите Могутину.

По словам бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора, цель заблокировать тот или иной сервис на территории РФ так, чтобы ни один российский пользователь не смог получить к нему доступ, никогда таким образом не формулировалась и не может быть сформулирована.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Задача заключается в том, чтобы создать тому или иному сервису или платформе определённые неудобства в работе — финансовые, технические, — которые вынудят их руководство пойти на переговоры с властями с последующим принятием решения, которое бы устроило всех. В целом вероятность блокировки YouTube в России Ампелонский оценивает менее чем в 5%. Ведь между той или иной интернет-платформой с одной стороны и государством с другой всегда стоит пользователь. И последний не должен оказываться в заложниках ситуации. В этом смысле альтернативой блокировки могли бы стать крупные штрафы.

Дружбы (между Google и российскими властями. — NEWS.ru) не будет, это утопия. Будет попытка договариваться о принципиальных вещах. Белых и пушистых в этих отношениях нет. При этом задача российских властей — создать аналоги в виде хостингов, на которые пришла бы российская аудитория, — отметил бывший пресс-секретарь Роскомнадзора.

Задача, прямо сказать, непростая. О том, насколько популярны зарубежные сервисы, красноречиво свидетельствует статистика. В России YouTube занимает третье место в топе ресурсов сразу после «Яндекса» (84,2 млн пользователей) и Google (82,6). В ноябре 2020 года ежемесячная аудитория YouTube превысила 80,1 млн пользователей. Для сравнения: аналогичный показатель «ВКонтакте» — 74 млн, «Одноклассников» — 46,4 млн.

Блокировка YouTube, Facebook и Twitter технически возможна, но проблематична, указывает специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. В России, напоминает он, уже предпринималась попытка заблокировать популярный ресурс. Весной 2018 года Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых сайтов мессенджер Telegram, отказавшийся предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей, и операторы связи приступили к блокировке. Впрочем, на показателях сервиса это не отразилось. Более того, аудитория Telegram после блокировки выросла.

В случае с запретом YouTube пользователи обязательно найдут способы обхода блокировки.

Кто-то из правительства призывал создать что-то похожее на YouTube. Но, грубо говоря, технологического прорыва у нас нет. В случае блокировки YouTube варианта развития событий два: либо сами пользователи будут просто использовать VPN, Proxy в обход блокировки, либо YouTube начнёт использовать другие серверы. То есть как это делал Telegram. Множество чиновников предлагают заблокировать одно, другое. Давайте тогда уж весь Интернет заблокируем и будем сидеть с книжкой и свечкой. Сергей Вакулин специалист по информационной и компьютерной безопасности специалист по информационной и компьютерной безопасности

Сергей Булкин/NEWS.ru

На самом деле попытки создать «русский YouTube» предпринимались не один раз. Пожалуй, самая известная — видеосервис Rutube, работающий с 2006 года. Сегодня на сайте размещаются только лицензированные фильмы, программы, сериалы и т. п. С 2019 года смотреть видео на Rutube могут только зарегистрированные пользователи, что вряд ли добавляет популярность сервису. По данным Mediascope, в октябре 2020-го охват Rutube составил 2,5%, а аудитория чуть превысила 3 млн человек — мелочь по сравнению с аудиторией YouTube.

Альтернативные YouTube проекты есть, но они с трудом продвигаются. Это всё равно что взять велосипед и сделать второй. Бессмысленно. Мы создаём одну и ту же технологию. Ну, создадим, и что получим на выходе? Помните, когда на Украине заблокировали российские соцсети? Создали свою собственную соцсеть, пришло там 200–300 человек, а сейчас её уже не существует, — рассуждает Сергей Вакулин.

От подобного жёсткого государственного регулирования сервисов хорошо не будет никому: ни пользователям, ни бизнесу, ни Рунету в целом. Google многолик: это и популярный поисковик, и социальная сеть, и ряд других сервисов — огромная система, расшатывание которой может привести к катастрофе, отмечает исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарёв.

Блокировка ни к чему хорошему не приведёт, будет только хуже: всё начнёт «падать» и «валиться» — это совершенно точно. Приложения и сервисы Google установлены почти на любом Android-устройстве, и блокировка YouTube приведёт к блокировке Android, а это 80% российских смартфонов. Михаил Климарёв исполнительный директор Общества защиты интернета исполнительный директор Общества защиты интернета

Эксперт напомнил о том, как в 2015 году Google сам блокировал ряд своих продуктов на территории Крыма. Местные владельцы смартфонов и планшетов не могли пользоваться двумя популярными приложениями — Google Apps и Google Play, которые вдруг оказались для них недоступны. А закрытие рекламных сервисов AdSense и AdWords лишило одного из источников заработка крымских блогеров и владельцев интернет-сайтов.

По словам Климарёва, блокировка YouTube может нанести огромный удар по операторам связи, сильно пострадает логистика. И всё вышесказанное — лишь часть возможных негативных последствий. Google — это прежде всего коммерческая организация, и менеджмент холдинга, скорее всего, не допустит шагов, которые могли бы привести к падению стоимости акций компании, рассуждает эксперт. А это значит, что противоборствующим сторонам — Google с YouTube с одной и российским властям с другой — придётся как-то договариваться. В любом случае худой мир лучше доброй ссоры.