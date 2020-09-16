«Платон» опроверг информацию о планах взимать плату с легковых автомобилей

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Оператор госсистемы «Платон» («РТ-Инвест Транспортные Системы», РТИТС) не планирует взимать плату за проезд по дорогам с легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Таким образом в РТИТС прокомментировали появившиеся ранее сообщения о возможности введения платы для легковых автомобилей. В частности, Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что на сайте сервиса появилась позиция «легковой автомобиль».

Госсистема «Платон» создана для соблюдения установленного действующим законодательством порядка взимания платы только для транспортных средств разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн, — сообщили в РТИТС.

Кроме того, в организации сообщили, что информация «Незыгаря» не соответствует действительности.

Как писал NEWS.ru, Минтранс подготовил проект транспортной стратегии, который предусматривает бесплатный проезд в общественном транспорте.Проект стратегии предусматривает введение платы за проезд на личных автомобилях с 2025 года. Тогда эта мера коснётся дорог регионального значения, а с 2035 года — «всех категорий пользователей дорог». При этом не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

Ожидается, что предлагаемые меры будут стимулировать отказ от личного транспорта в крупных городах.