Песков озвучил повестку выступления Путина в Давосе

https://static.news.ru/photo/c5ab2cc4-5fbf-11eb-9a6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил журналистам, чему будет посвящена речь Путина.

Он отметил, что акцент будет сделан на новых условиях, в которых оказался мир в эпоху пандемии коронавируса. По словам представителя Кремля, доклад российского лидера будет объёмным и интересным.

Темы Давоса хорошо известны: это новые мировые условия, в которых мы живём, новые вызовы. Это выступление обещает быть достаточно объёмным и очень интересным. Конечно, я не буду анонсировать какие-то основные моменты, — рассказал Песков.

Путин выступит в Давосе 27 января. Как отметил Песков, начало речи российского президента предварительно запланировано на 14:00 по московскому времени, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Песков объяснил представителям прессы, кто на самом деле является владельцем дворца в Геленджике, который оппозиционер и блогер Алексей Навальный приписывает Путину. Этим объектом, заметил представитель Кремля, владеет предприниматель либо группа предпринимателей.

Сам Путин, накануне общаясь со студентами российских вузов, также ответил на вопрос о дворце. Российский лидер признался, что не видел фильм, но ознакомился с видеоподборками, которые ему подготовили ассистенты. Он также подчеркнул, что ни ему, ни его близким никогда не принадлежало то, о чём говорится в фильме. Работу Навального Путин назвал монтажом.