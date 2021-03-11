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Экономика

Песков допустил «частично очное» участие Путина в ПМЭФ

02:51, 12 марта 2021
Фото: Петербургский международный экономический форум/facebook.com

Президент РФ Владимир Путин может очно поучаствовать в некоторых мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Частично это будет очный формат, частично — онлайн, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков уточнил, что решение о формате участия Путина в форуме зависит от эпидемиологической обстановки, которая сложится в стране к началу июня. Также Песков, говоря о традиционной для ПМЭФ встрече президента с бизнесом, уточнил, что программа участия главы государства лишь готовится.

ПМЭФ должен пройти 2–5 июня 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ПМЭФ традиционно проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В фонде «Росконгресс», который является организатором форума, сообщили, что при его проведении будут соблюдены все меры безопасности против распространения коронавируса. Меры безопасности проработаны организаторами с Роспотребнадзором с учётом требований ВОЗ.

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