Петербургский экономический форум запланирован на 2–5 июня

https://static.news.ru/photo/c25cba3c-7c30-11eb-8930-96000091f725_660.jpg Фото: Петербургский международный экономический форум/facebook.com

Традиционный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году состоится с 2 по 5 июня. В фонде «Росконгресс», который является организатором форума, сообщили, что при его проведении будут соблюдены все меры безопасности против распространения коронавируса.

Считаем возможным проведение Петербургского международного экономического форума 2–5 июня 2021 года, — цитирует пресс-служба «Росконгресса» советника президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

Он уточнил, что меры безопасности, которые будут применяться на форуме в условиях пандемии, «тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учётом требований ВОЗ».

ПМЭФ традиционно проходит в июне в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В 2020 году он был отменён из-за пандемии коронавируса. В 2019-ом в работе форума участвовали более 19 тысяч человек из 145 стран мира.

Как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин счёл отмену ПМЭФ в 2020 году рациональным решением, которое, по его мнению, особо не повлияет на экономику России. Он сообщил, что в настоящее время у экономистов «много других форм общения», они могут обмениваться информацией и даже выступать онлайн. Кудрин также признался, что сам отменил уже «целый ряд командировок» на разные форумы.