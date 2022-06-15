Первый день ПМЭФ: главное Рубль как вызов и другие темы «Русского Давоса»

Фото: Кухмарь Кирилл/Фотохост-агентство ТАСС

Сегодня в северной столице стартовал XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году ПМЭФ продлится три дня — с 15 по 18 июня. Представители более 100 стран обсудят «новый мир» и «новые возможности». Одним из первых вызовов для российской экономики на форуме был назван крепкий рубль. О чем еще говорили в первый день «Русского Давоса» — в материале NEWS.ru.

Финансы

Крепкий рубль является вызовом для российской экономики, заявил на ПМЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, он создает проблемы и для наших экспортеров, и для импортеров (видимо, потому, что «дешевый» доллар, полученный нами за энергоресурсы, при конвертации дает слишком мало «дорогих» рублей и компаниям, и федеральному бюджету).

То, что власти вместе с ЦБ никак не могут успокоить разбушевавшийся рубль, действительно проблема, потому что такими темпами технически он легко может дойти до 45–50 за доллар уже в ближайшие месяц-два, считает эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Понятно, что государству выгоден слабый рубль. И это даже несмотря на то, что на фоне очевидных инфляционных и товарных кризисов в ЕС и США наша валюта должна укрепляться. Поэтому на дальнейшие шаги от регулятора и экономического блока правительства будет крайне интересно посмотреть, говорит Переславский.

В самом Минэкономразвития ждут дальнейших мер ЦБ по снижению ключевой ставки и, соответственно, ослаблению курса рубля. По словам Решетникова, в министерстве приветствуют шаги Банка России в этом направлении, но считают, что тут есть «основания двигаться и более интенсивно». Ведь инфляция и спад экономики могут быть ниже, чем ожидали в марте, заявил министр.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр экономического развития РФ Максим Решетников

Авторынок

В числе отраслей, наиболее пострадавших после начала спецоперации на Украине, оказалась автомобильная промышленность. Производители автокомпонентов ожидают двукратного падения российского авторынка в 2022 году.

В нашем базовом сценарии на этот год исходим из количества проданных автомобилей в 600–800 тысяч. Это более чем двукратное снижение к прошлому году. Таков средний оптимистичный сценарий, — заявил на сессии ПМЭФ исполнительный директор компании «Металлопродукция» Евгений Дорофеев.

Он надеется, что «рынок эти цифры освоит». А пока очень важно усилить производство тех комплектующих, поставки которых прекратились после введения антироссийских санкций.

Самозанятые

Заместитель председателя Сбербанка Анатолий Попов предложил допустить самозанятых (а это уже более 5 млн человек) до параллельного импорта, а также расширить список стран, граждане которых могут стать самозанятыми в России. Попов заметил, что параллельный импорт вряд ли можно считать «уделом профессионалов», и напомнил, что когда-то «оперативную память для компьютеров возили в чемоданах из Сингапура».

Конечно, нужен налоговый режим, [чтобы предприятия] могли произвести легальную закупку у частного лица какого-то товара, — сказал Попов журналистам.

Запрос на технологическую продукцию сейчас действительно высок, вот только нужны в основном не мобильные телефоны и платы для компьютеров, а серверное оборудование и другая серьезная техника, комментирует директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» (rocketwork.ru) Сергей Сухоставец. По его словам, на рынке уже успешно существуют тысячи бизнесов, занимающихся «серым импортом» потребительской техники, а инициатива Попова может только утянуть их в теневой сектор и снизить собираемость налогов. Предприниматели начнут массово менять налоговый статус, отказываться от использования контрольно-кассовой техники и снижать налоговую нагрузку, говорит эксперт.

А вот предложение Попова увеличить максимальный размер выручки для самозанятых с 2,4 млн руб. в год до 6–10 млн руб. в год эксперт считает правильным. Повышение порога на предельный заработок может вывести часть дорогостоящих специалистов-фрилансеров из тени, легализовать их доходы и сделать сотрудничество с ними для многих компаний доступнее, говорит Переславский.

Малый бизнес

Замминистра финансов Алексей Лавров напомнил о мерах поддержки малых и средних предпринимателей, которые позволили сделать закупки для них доступнее. В частности, были унифицированы требования к содержанию банковских гарантий, с 15% до 25 % увеличена обязательная (минимальная) доля закупок у малого и среднего бизнеса (МСБ), а срок оплаты за поставленные товары и оказанные услуги сокращен с 15 до 7 дней.

Фото: Прокофьев Вячеслав/Фотохост-агентство ТАСС Замминистра финансов Алексей Лавров

По словам Лаврова, благодаря принятым мерам объем закупок у малого бизнеса увеличился на 40% в рамках 44-ФЗ и на 17% в рамках 223-ФЗ. Но главный эффект должна дать недавно введенная норма о сокращении срока оплаты по договорам, заключенным с МСБ, уверен он.

Пользуясь случаем, замминистра обратился к предпринимателям.

«Если вам будут говорить на любом уровне — федеральном, региональном, муниципальном, — расплатиться не можем, потому что "проблема в деньгах" или "кассовый разрыв", пожалуйста, не верьте этому. Ликвидность есть у любого бюджета. Остатки средств на региональных и муниципальных бюджетах значительные», — заверил он.