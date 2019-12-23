https://static.news.ru/photo/584f240a-25a0-11ea-96e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин сообщил, что переход на бездекларационную систему для налогоплательщиков, использующих упрощённое налогообложение, станет возможен с 1 июля 2020 года.

Переход на бездекларационную систему налогообложения возможен уже с 1 июля 2020 года, — цитирует ТАСС Мишустина.

По его словам, сейчас порядка 1,5 млн налогоплательщиков используют онлайн-кассы, что позволило существенно снизить административную нагрузку на бизнес. Глава ФНС полагает, что через полгода не менее 800 тыс. налогоплательщиков, имеющих право не представлять налоговую отчётность, перейдут на новый порядок налогового администрирования.

Как писал NEWS.ru, жители России с каждым годом тратят всё больше денег на оплату налогов на имущество, землю и транспорт. По данным Федерального казначейства, в 2015 году граждане в общей сложности заплатили 178,2 млрд рублей, а к 2018-му — 238,5 млрд рублей. В текущем году прогнозируется рост этой суммы в связи с увеличением налога на имущество на 27%, транспортного — почти на 20% и земельного — на 17%.