https://static.news.ru/photo/d4bb3b60-7059-11ea-a809-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании с начала марта перевезли на 17% меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение внутреннего пассажиропотока совпало со вспышкой коронавируса в РФ.

Авиакомпании перевезли 2,9 миллиона человек, передаёт ТАСС.

Статистику привела Международная ассоциация аэропортов, собравшая данные 10 крупнейших перевозчиков страны: «Аэрофлота», «России», S7, «Уральских авиалиний», Azur Air, Nordwind, «Победы», «Ютэйр», Royal Flight, «Икара».

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек, в Москве к 27 марта обнаружили 703 пациентов с COVID-19. С 28 марта в столице и ещё нескольких регионах закроются все рестораны, бары, непродовольственные магазины и другие предприятия сферы услуг.