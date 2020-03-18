https://static.news.ru/photo/b20aabbc-6903-11ea-b25b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florent Rols/Keystone Press Agency/Global Look Press

Онлайн-ритейлер Ozon ввёл ценовые ограничения для некоторых категорий товаров. Решение приняли на фоне роста спроса на некоторые позиции в связи с «активным обсуждением вирусных заболеваний». Об этом со ссылкой на письмо ритейлера сообщил источник NEWS.ru.

На медицинские маски ценовое ограничение составило 50 рублей за шутку и 1500 рублей за 50 штук. Максимальная допустимая цена на антисептические средства зависит от их объёма. Например, для 50 мл — не более 300 рублей, а для 5000 мл — не более 4000 рублей.

Ране NEWS.ru писал, что в связи с ростом спекуляции на рынке сотрудники сервиса по размещению объявлений «Юла» приостановили публикации предложений о продаже медицинских масок. Также будет запрещено размещать объявления о продаже экспресс-тестов на коронавирус.

Распространившуюся из Китая коронавирусную инфекцию в марте признали пандемией. По состоянию на 18 марта COVID-2019 заразились более 194 тысяч человек. Из них 7,8 тысячи умерли, более 81 тысяч выздоровели. Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.