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Коронавирус — тема номер один во всех мировых СМИ. Страны закрывают границы и вводят карантин, а люди сметают с полок гречку с туалетной бумагой и готовятся к худшему. Корреспондент NEWS.ru Егор Канавин решил узнать у москвичей, боятся ли они новой болезни, запасаются ли продуктами на случай карантина и что вообще думают о всеобщей панике вокруг коронавируса.