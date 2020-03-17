Сотрудники сервиса по размещению объявлений «Юла» приостановили публикации предложений о продаже медицинских масок. Это связано с ростом спекуляции на рынке.
Мы считаем нездоровым спекулирование на товарах первой необходимости и рассчитываем, что остальной рынок приложит соразмерные усилия для стабилизации цен и обеспечения баланса спроса и предложения, — заявили в компании.
Ограничение планируют снять после выхода официального поставления с разрешением на продажу такого рода товаров. Также будет запрещено размещать объявления о продаже экспресс-тестов на коронавирус.
NEWS.ru ранее информировал, что торговлей медицинскими масками заинтересовались украинские контрабандисты. Правоохранительным органам Украины удалось пресечь продажу нескольких крупных партий.