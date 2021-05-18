Осуждённых предлагают приравнять к инвалидам и родителям-одиночкам

https://static.news.ru/photo/5ba76184-b835-11eb-9134-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Осужденные могут получить статус льготников, как пенсионеры, инвалиды или многодетные родители-одиночки. Это относится как к вышедшим из тюрьмы, так и отбывающим срок зекам, пишут «Известия».

Законопроект, автором которого является председатель комитета Совфеда по экономической политики Андрей Кутепов, внесён на рассмотрение в Госдуму. Цель законодательной инициативы по словам Кутепова заключается в том, чтобы таким образом поддержать предприятия, которые работают с осуждёнными и дать им возможность получить статус социального предприятия, как это сделано с теми, кто принимает на работу инвалидов, одиночек и прочих льготников.

Мы хотим поддержать предприятия, которые уже работают с осужденными, но при этом не могут иметь статус социального предпринимателя, а также создать стимул для привлечения других предпринимателей на площадки уголовно-исполнительной системы (УИС), — рассказал Кутепов изданию.

Ещё одна цель законопроекта — увеличение занятости осуждённых, для чего предлагается ряд мер. На данный момент предприятий, готовых нанять на работу зеков, мало. Это связано и с менталитетом сидельцев, и сложностью их увольнения и оформления на работу. Статус социального предпринимателя, который будет получать работодатель, должно сделать такую модель более привлекательной для бизнеса.

Как сообщалось ранее, россиянам с двумя и более погашенными судимостями запретят продавать оружие. Норма содержится в законопроекте об усилении контроля над оборотом оружия в стране.