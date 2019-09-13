https://static.news.ru/photo/ab9fc276-d62d-11e9-8974-fa163e074e61_660.jpg Фото: opal-gastransport.de

OPAL Gastransport GmbH запущены меры, необходимые для ограничения доступа «Газпрома» к газопроводу.

В сообщении компании говорится, что доступ «Газпрома» к мощностям OPAL с учётом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами будет ограничен к 07:00 14 сентября, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года по использованию компанией «Газпром» газопровода OPAL, соединяющего «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Российской стороне запретили запускать нитку на полную мощность.

Исполнительный директор Восточного комитета экономики ФРГ Михаэль Хармс заявил, что власти страны исполнят решение суда, хотя и считают его неоправданным.