OPAL Gastransport GmbH запущены меры, необходимые для ограничения доступа «Газпрома» к газопроводу.
В сообщении компании говорится, что доступ «Газпрома» к мощностям OPAL с учётом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами будет ограничен к 07:00 14 сентября, передаёт
Ранее News.ru писал, что Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года по использованию компанией «Газпром» газопровода OPAL, соединяющего «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Российской стороне запретили запускать нитку на полную мощность.
Исполнительный директор Восточного комитета экономики ФРГ Михаэль Хармс заявил, что власти страны исполнят решение суда, хотя и считают его неоправданным.