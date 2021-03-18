OMV: «Северный поток — 2» важен для Европы

https://static.news.ru/photo/aadb4594-8889-11eb-b239-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Австрийская OMV считает, что газопровод «Северный поток — 2» имеет для Европы большое значение. Там отметили, что этот экономический проект важен для безопасности поставок и конкурентоспособности стран Евросоюза. Кроме того, немецкая Uniper считает, что проект будет достроен, рассказали в пресс-службах компаний.

18 марта США вновь выступили с предупреждениями в сторону компаний, участвующих в строительстве газопровода. Отмечается, что они всё ещё остаются под риском санкций со стороны Вашингтона.

Мы остаемся убеждены, что газопровод будет достроен и что «Северный поток — 2» обоснован с энергетической точки зрения, — отметили в Uniper.

Представители OMV подчеркнули, что считают «Северный поток — 2» важным как для энергетической безопасности, так и конкурентоспособности Европы. Кроме того, компания является одним из кредиторов проекта, передаёт РИА Новости.

Ранее Германия назвала три условия для завершения «Северного потока — 2». Во-первых, Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы «Северного потока — 2». Во-вторых, Берлин может предложить Вашингтону и Брюсселю евро-атлантический энергетический договор, провозглашающий скорейший переход к возобновляемым источникам энергии. В-третьих, ФРГ может увязать начало работы трубопровода с выполнением Москвой ряда политических условий, писал NEWS.ru.