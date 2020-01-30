Для предотвращения роста стоимости жилья, спровоцированного реализацией программы «Дальневосточная ипотека», подрядчики для строительства домов в ДФО по максимально низкой цене за квадратный метр будут выбираться на специальном конкурсе. Об этом заявил вице-премьер — полпред президента России в регионе Юрий Трутнев. Между тем, эксперты уверены, что россиян такое стимулирование вряд ли заинтересует.

Больших проблем с точки зрения процедуры выдачи мы не видим, и банкиры не ставят вопросы. Основная проблема — как сделать так, чтобы при увеличении спроса не увеличилась автоматически цена, — сказал Трутнев.

Он добавил, что «необоснованный рост цен способен сделать „дальневосточную ипотеку“ менее доступной, нивелировать эффект от меры государственной поддержки, чего допустить нельзя».

За полтора месяца реализации программы на территории ДФО поступило 7854 заявки, одобрен банками 4861 запрос, выдано 983 кредита на общую сумму 3,448 млрд рублей. Это говорит о том, что она востребована, что люди хотят жить на Дальнем Востоке, строить жилье, уверен полпред.

По словам вице-премьера, Приморский край занимает лидирующие позиции по количеству поступивших заявок на «дальневосточную ипотеку».

На сегодняшний день банки, участвующие в реализации программы в Приморье, приняли 1768 заявок. Большая часть из них — 84% — одобрена. Заключено 378 кредитных договоров на сумму более 1,3 млрд рублей. Большинство кредитов предоставлено на покупку жилья во Владивостоке, — уточнил он.

В настоящий момент средняя сумма ипотечного кредита в РФ составляет 3,7 млн рублей. Процент отказов по заявлениям в предоставлении «дальневосточной ипотеки» существенно ниже, чем в среднем по рынку. Среди основных причин отказа: плохая кредитная история, недостаточная платёжеспособность, наличие задолженности по налогам и административным штрафам, отсутствие средств на первоначальный взнос.

Получить льготный кредит под 2% годовых могут молодые семьи (супруги возрастом до 35 лет включительно), родители до 35 лет, имеющие несовершеннолетнего ребёнка, а также участники программы «Дальневосточный гектар». Первоначальный взнос по программе составляет не менее 20% от стоимости жилья. Кредит выдается на срок не более 20 лет, максимальный размер которого не должен превышать 6 млн рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инициатором программы льготной ипотеки был президент Владимир Путин, который 5 сентября 2019 года на Восточном экономическом форуме поручил правительству обеспечить её запуск в кратчайшие сроки. В январе этого года, оглашая послание Федеральному собранию, Путин призвал все банки, не только с госучастием, активнее включаться в программу.

Главная беда в том, что в ДФО нет нормальных рабочих мест, нет условий для жизни. А людям ведь мало просто поселиться в каком-то льготном доме. Дальше-то, что им делать? С Дальнего Востока люди бегут не из-за цены ипотеки — работы нет. В этих районах нет увеличения доходов, не возникает высокооплачиваемых рабочих мест. Люди уезжают из тех мест на «большую землю». Мера хорошая, но вряд ли действенная. Ирина Радченко вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости

Стоит учитывать, что малая привлекательность отдалённых регионов нашей страны характеризуется также отсутствием качественной медицины, из-за чего жители ДФО предпочитают лечиться в соседнем Китае, низким качеством образования, коррупцией и бюрократией, напоминающей о депрессивных 90-х годах. Кроме всего прочего, жизнь на Дальнем Востоке, отмечают эксперты, сулит россиянам «неизбывное чувство оторванности» от остальной страны.

Радченко более чем уверена, что за льготной ипотекой не выстроится ожидаемой очереди, потому что доходы граждан не дают возможности взять даже «бесплатный» ипотечный кредит. А ведь это усугубляется резким ростом цен на недвижимость. Кроме того, отмечает эксперт, условия льготной ипотеки сильно ограничивают количество её потенциальных получателей.

Но хуже другое. Если, предположим, жильё по льготной программе и появится в достаточной степени, то качество его из-за низких цен будет из рук вон плохое. А это значит, что будет высокой счёт за ЖКУ: ведь потребуется больше электричества и горячей воды, чтобы содержать в комфорте «низкосортные» льготные квартиры. Поэтому игра на понижение — ошибка. Казахстан уже об это обжёгся: будут строить хлев вместо нормального жилья, — считает аналитик.

Хотя, бесспорно, подчёркивает она, банкам эта программа «в любом случае выгодна, поскольку кредитные деньги выделяет государство, а они ещё и 2% зарабатывают сверху как посредники». Но всё же пока доходы населения на Дальнем Востоке не начнут расти, покупать жильё многие не станут, поскольку будут не способны этого сделать, заключила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости.