https://static.news.ru/photo/67dbc970-e921-11e9-a6f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Согласно поправкам в Бюджетный и Налоговый кодексы, принятым президентом России, производители крепкого алкоголя, игристых вин и пива смогут претендовать на господдержку в случае участия в экспорте. В связи с этим в ближайшие годы объёмы поставок горячительных напитков за рубеж могут вырасти более чем в три раза, сообщила пресс-служба Российского экспортного центра.

Уже сейчас российские производители могут принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях, субсидируемых государством. Для получения поддержки по транспортировке необходимо внесение кодов ТН ВЭД в постановление правительства, что предполагается сделать в ближайшем будущем, заявил управляющий директор РЭЦ по внешним связям Максим Филимонов.

Ранее News.ru писал, что Минфин может предложить повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за 0,5 л. Сейчас такая бутылка стоит от 215 рублей.