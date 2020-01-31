Денежный оборот в российском общепите в 2019 году оказался рекордным, превысив показатели 2018 года на 8,4%, говорится в отчёте Росстата, с которым ознакомился NEWS.ru.
В декабре 2019-го сумма покупок в данном сегменте фуд-индустрии составила 167,7 млрд рублей, а за 12 месяцев показала рекордные 1,66 трлн рублей. За 10 лет оборот общепита в стране удвоился.
Как правило, россияне начинают массово посещать кафе и рестораны, а также заказывать продукты на дом и работу в феврале, а рекордные траты приходятся на декабрь. Затем следует резкий спад, который опять же сменяет рост в среднем на 5-6% в месяц.
Главный драйвер индустрии питания сегодня — фастфуд, это общемировой тренд и отражает эволюцию отечественного рынка, отмечает глава комитета по ресторанному бизнесу московского отделения «Деловой России» Сергей Миронов.
Увеличение есть, но не там, где бы мы хотели. Оно в фастфуде, в низком ценовом сегменте. Это ежедневное потребление, не более того. Нам нужны хорошие рестораны, чтобы стать притягательными для тур-потока из Европы. Мировая практика говорит, что гастрономия — толчок для рынка. А в этом сегменте идёт падение. Фастфуд развивается прежде всего потому, что он рентабелен, в отличие от гастрономии. Но это не значит, что люди сегодня предпочитают быстрое питание ресторану.
С каждым годом всё меньше россиян готовят и едят дома. И тренд на доставку как канал продаж продолжится, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Доставка работает хорошо, рост её постоянно удваивается. Оборот увеличивается, потому что развивается туризм, меняются гастрономические пристрастия. Люди понимают, что и в ресторане можно поесть скромно, а не идти в заведение как на праздник. Россияне продолжат приобретать готовую еду домой вместо походов в кафе. У молодёжи такой тренд уже есть.
На пиццу и суши, отметил Миронов, приходится около 80% объёма от всех заказов. Однако это ничтожная доля на фуд-рынке и уже приводит к трудностям у доставщиков, которые не могут увеличить прибыль.
Компании изначально сделали большие вложения, планируя возить всё, в том числе и еду из ресторанов. Но себестоимость их услуг для таких заведений оказалась высока — 30%. А экономика пошатнулась. Сегодня, если заведение по году зарабатывает 7% от оборота, — это очень хорошо. Когда-то было 15-20%. Одновременно многие фастфудные сети начали развивать собственные каналы транспортировки. В результате доставщики остались в своём поле, конкурируя с сетями, — подчеркнул Миронов.
Ранее NEWS.ru писал, что сфера доставки еды, приносит инвесторам миллиардные убытки.
Росстат определяет оборот общепита как выручку от продажи собственной кулинарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки населению для потребления, главным образом, на месте, а также бизнесу для реализации различным слоям населения.
Исследования показателя приводятся в розничных ценах, включая наценку и налог на добавленную стоимость и формируются исходя из данных федерального статистического наблюдения.
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