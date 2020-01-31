Денежный оборот в российском общепите в 2019 году оказался рекордным, превысив показатели 2018 года на 8,4%, говорится в отчёте Росстата, с которым ознакомился NEWS.ru.

В декабре 2019-го сумма покупок в данном сегменте фуд-индустрии составила 167,7 млрд рублей, а за 12 месяцев показала рекордные 1,66 трлн рублей. За 10 лет оборот общепита в стране удвоился.

Как правило, россияне начинают массово посещать кафе и рестораны, а также заказывать продукты на дом и работу в феврале, а рекордные траты приходятся на декабрь. Затем следует резкий спад, который опять же сменяет рост в среднем на 5-6% в месяц.

Главный драйвер индустрии питания сегодня — фастфуд, это общемировой тренд и отражает эволюцию отечественного рынка, отмечает глава комитета по ресторанному бизнесу московского отделения «Деловой России» Сергей Миронов.

Увеличение есть, но не там, где бы мы хотели. Оно в фастфуде, в низком ценовом сегменте. Это ежедневное потребление, не более того. Нам нужны хорошие рестораны, чтобы стать притягательными для тур-потока из Европы. Мировая практика говорит, что гастрономия — толчок для рынка. А в этом сегменте идёт падение. Фастфуд развивается прежде всего потому, что он рентабелен, в отличие от гастрономии. Но это не значит, что люди сегодня предпочитают быстрое питание ресторану. Сергей Миронов руководитель комитета по ресторанному бизнесу московского отделения «Деловой России» руководитель комитета по ресторанному бизнесу московского отделения «Деловой России»

С каждым годом всё меньше россиян готовят и едят дома. И тренд на доставку как канал продаж продолжится, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доставка работает хорошо, рост её постоянно удваивается. Оборот увеличивается, потому что развивается туризм, меняются гастрономические пристрастия. Люди понимают, что и в ресторане можно поесть скромно, а не идти в заведение как на праздник. Россияне продолжат приобретать готовую еду домой вместо походов в кафе. У молодёжи такой тренд уже есть. Игорь Бухаров президент Ассоциации рестораторов и отельеров России президент Ассоциации рестораторов и отельеров России

На пиццу и суши, отметил Миронов, приходится около 80% объёма от всех заказов. Однако это ничтожная доля на фуд-рынке и уже приводит к трудностям у доставщиков, которые не могут увеличить прибыль.

Компании изначально сделали большие вложения, планируя возить всё, в том числе и еду из ресторанов. Но себестоимость их услуг для таких заведений оказалась высока — 30%. А экономика пошатнулась. Сегодня, если заведение по году зарабатывает 7% от оборота, — это очень хорошо. Когда-то было 15-20%. Одновременно многие фастфудные сети начали развивать собственные каналы транспортировки. В результате доставщики остались в своём поле, конкурируя с сетями, — подчеркнул Миронов.

Ранее NEWS.ru писал, что сфера доставки еды, приносит инвесторам миллиардные убытки.

Росстат определяет оборот общепита как выручку от продажи собственной кулинарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки населению для потребления, главным образом, на месте, а также бизнесу для реализации различным слоям населения.

Исследования показателя приводятся в розничных ценах, включая наценку и налог на добавленную стоимость и формируются исходя из данных федерального статистического наблюдения.