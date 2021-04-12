Объём краж со счетов россиян в 2020 году достиг 9,8 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/923b539e-479e-11ea-91b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число операций, произведённых без согласия банковских клиентов, в течение 2020 года увеличилось на 34% и составило 773 тысячи. При этом объём уведённых денег у граждан РФ вырос в 1,5 раза — до 9,8 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные обзора Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ).

По имеющимся данным, средняя сумма похищенного у физических лиц в 2020 году составляла 11,4 тысячи рублей, у юридических лиц — 347,8 тысячи рублей.

При этом с 69% до 62% снизилась доля краж с применением так называемой социальной инженерии.

Кредитные организации возместили клиентам лишь 11,3% похищенных средств — 1,1 млрд рублей. Это объясняется тем, что банки не возвращают деньги, если клиент сам назвал злоумышленнику данные, необходимые для проведения операции, — например, код из СМС.

Эксперты отмечают, что мошенники переходят от массовых атак к точечным. Если раньше они пытались похитить средства со счетов жертв, то теперь убеждают граждан взять кредит в банке и перевести его на «безопасный» счёт.

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