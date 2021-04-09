Банкир рассказал, как чаще всего мошенники обманывают пенсионеров

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Мошенники представляются сотрудниками кооперативов и обещают пенсионерам солидную прибавку к пенсии. Это самая популярная на сегодня схема обмана пожилых людей, рассказал управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

Жулики завлекают людей тем, что те хотят услышать, и используют их слабые места. Для каждой возрастной категории россиян у мошенников есть свои предложения. Для пенсионеров это, как правило, предложения лжекооперативов выплачивать проценты сразу либо каждый месяц, приводит слова эксперта радио Sputnik.

Кроме этого, ПФР предупреждал, что жулики могут действовать от лица их сотрудников. Настоящие работники фонда не будут запрашивать по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт и прочее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что банки могут обязать ввести для защиты клиентов от мошенников новую услугу. Это блокировка онлайн-платежей и переводов по карте.