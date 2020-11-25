Обедневшие россияне стали покупать хлеб гораздо чаще

Из-за падения доходов на фоне пандемии коронавируса жители России перешли на более дешёвые и сытные продукты. В частности, увеличились продажи хлеба.
Согласно данным аналитиков, по итогам 2020 года в натуральном выражении они могут вырасти более чем на 60 тысяч тонн и составить 7,95 млн тонн год к году,
По данным Российского союза пекарей, продажи хлеба увеличились впервые за пять лет. За этот период его производство сократилось на 5%. По мнению экспертов, спрос вырос из-за падения доходов граждан, которые теперь чаще предпочитают покупать товары первой необходимости. В союзе пекарей уверены, что с улучшением экономической ситуации в стране производство хлеба будет сокращаться. По оценкам аналитиков, рынок каждый год будет падать на 0,3–1,3% и в 2024 году достигнет 7,4 млн тонн.
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти итальянской Сицилии ввели запрет на выпечку хлеба в каждое второе и третье воскресенье месяца. Новые правила направлены на то, чтобы работники пекарен могли больше времени проводить с семьёй.