Пекарням на Сицилии запретили печь хлеб по нечётным воскресеньям

https://static.news.ru/photo/6529e998-0ae8-11eb-8c86-fa163e074e61_660.jpg Фото: P Deliss / Godong/Global Look Press

Власти итальянской Сицилии ввели запрет на выпечку хлеба в каждое второе и третье воскресенье месяца. Новые правила направлены на то, чтобы работники пекарен могли больше времени проводить с семьёй.

В эти дни пекарни будут продавать хлеб, испечённый ранее. За нарушение запрета им грозит штраф в €400.

По данным портала euro-pulse.ru, по воскресеньям спрос на хлеб на Сицилии немного снижается и поэтому нераспроданная продукция может черстветь. При этом если летом спрос на этот товар вырастет из-за туристов, запрет будет снят.

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