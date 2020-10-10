Пекарням на Сицилии запретили печь хлеб по нечётным воскресеньям

Власти итальянской Сицилии ввели запрет на выпечку хлеба в каждое второе и третье воскресенье месяца. Новые правила направлены на то, чтобы работники пекарен могли больше времени проводить с семьёй.
В эти дни пекарни будут продавать хлеб, испечённый ранее. За нарушение запрета им грозит штраф в €400.
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Ранее NEWS.ru писал, что Верховный суд Ирландии обнаружил нарушения в составе булок для бургеров, которые использует известная сеть фастфуд-ресторанов.
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