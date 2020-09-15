НПФ могут запретить привлекать агентов для перевода пенсионных накоплений

https://static.news.ru/photo/54b024ba-f774-11ea-bc07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий негосударственным пенсионным фондам (НПФ) привлекать посредников для заключения с гражданами договоров о переводе пенсионных накоплений.

Отмечается, что человек может менять организацию, управляющую его пенсионными накоплениями — Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд, — один раз в пять лет. При этом, если он делает это чаще, теряется доход, накопленный с момента предыдущего перехода.

Закон обязывает предупреждать граждан о таком риске. Однако агенты, которые работают на негосударственные пенсионные фонды, этой обязанностью часто пренебрегают, — цитирует РИА Новости обращение Кабмина.

Это приводит к тому, что россияне несут убытки. Для защиты накоплений в законопроекте предусмотрен запрет на привлечение посредников между застрахованными и негосударственными пенсионными фондами.

Теперь, если человек захочет подать заявление о переводе накоплений, он должен будет сделать это лично или оформить нотариально заверенную доверенность. Все остальные способы информирования о смене фонда планируется запретить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что идеальный размер пенсии, которую хотели бы получать россияне, составляет 59 тысяч рублей. По их мнению, именно такая сумма обеспечит им достойную жизнь в зрелом возрасте, сказано в исследовании НПФ Сбербанка. Впрочем, блага от государства ждут далеко не все. Примерно каждый десятый из тех, кто в принципе делает накопления, предпочитает самостоятельно откладывать деньги на старость.