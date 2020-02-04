В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступают в силу новые правила провоза наличных через границу для физических лиц. Теперь если сумма составляет более $100 тысяч, средства нужно будет не только декларировать, но и подтверждать их происхождение. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службах Федеральной таможенной службы (ФТС) и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Эксперты увидели много лазеек в новом порядке и считают его анахронизмом.

Соответствующее решение коллегии ЕЭК было направлено на реализацию рекомендации под номером 32 («Курьеры наличных») группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Рекомендация была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путём. В ЕАЭС входят такие государства, как Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Как объяснили NEWS.ru в таможенном ведомстве, представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов. Могут быть использованы бумаги, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счёта, получении кредита, а также подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

Данное нововведение, считает бывший замглавы управления по борьбе с контрабандой ФТС Марат Файзулин, появилось запоздало, с отставанием на пять лет, поскольку «это регулирует схемы пятилетней давности, а сегодня уже придуманы другие комбинации с использованием офшорных территорий».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хотя, отмечает он, до введения новых правил «вообще не было ограничений». Ранее через таможню можно было беспрепятственно ввозить десятки миллионов долларов. По мнению экспертов, ограничения будут работать «скорее на мелкую валютную контрабанду», а не на «владельцев серых экономических схем, которые провозят всё беспрепятственно».

На моей памяти пять человек одновременно однажды ввезли в сумках $23 млн. Подали декларацию и спокойно ввезли. Это схема, по сути, не физических лиц, а «карманных» банков. Обычно валюту ввозили, нежели наоборот. Оформляли займы от физлиц. Причём именно мелкие банки так ввозили наличку. Марат Файзулин бывший замглавы Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС бывший замглавы Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС

По его словам, отсечка в размере $100 тысяч «связана с тем, чтобы не пострадали граждане, которые провозят деньги на дорогостоящее лечение или на покупку недвижимости».

Как запутать суд

Возникают вопросы, смогут ли мошенники воспользоваться новым режимом и какие могут появиться лазейки.

Это, скорее, не лазейки, а изменения, которые обращают внимание судов на то, что в описательно-мотивировочной части судебного решения по делам об обвинении в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 174 или статьёй 174.1 УК РФ, должны быть приведены доказательства, на которых основывается вывод суда о том, что наличествует цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными преступным путём. Наталья Свечникова доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова

По её словам, если будет доказано, что при декларировании указаны ложные сведения, это станет одним из оснований создания такой видимости. Свечникова отмечает, что ответственность за отмывание средств от реализации наступает даже при совершении одной финансовой операции с деньгами или иным имуществом, приобретёнными преступным путём.

Главное — «установить наличие цели и придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанной собственностью, например, заполнение декларации ложными сведениями или подкрепление фиктивных документов», поясняет эксперт. Что же касается цели придания правомерного вида «владению, пользованию и распоряжению имуществом», то она может быть установлена на основании фактических действий виновного лица, направленных на сокрытие преступления.

Такими действиями могут быть, например, фальсификация оснований возникновения прав на деньги или иное имущество (гражданско-правовых договоров, первичных учётных документов и др.). Основная сложность, по мнению экспертов, состоит в том, что, например, суды порой не могут определить, действительно ли преступник, к примеру, при провозе использовал украденные средства или они были получены им законным путём.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова напоминает о том, что ранее это уже становилось основанием для оправдательных приговоров. При рассмотрении дел судьи нередко сталкивались с трудностями в разрешении ситуаций, когда «не имеющие индивидуальных характеристик денежные средства или иная собственность, приобретённые преступным путём, смешивались с однородным правомерно приобретённым имуществом и т. д.».