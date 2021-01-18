Новые авиакомпании-лоукостеры могут появиться в России

https://static.news.ru/photo/1722967c-59ef-11eb-9a0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании подготовили предложения по созданию новых низкотарифных перевозчиков. Соответствующие распоряжения дали министр транспорта Виталий Савельев и руководитель Росавиации Александр Нерадько.

20 января в Росавиации состоится совещание, на котором перевозчики выступят со своими докладами. Среди приглашенных S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings, «Азимут» и «Ямал», пишут «Известия».

Отмечается, что на встречу не приглашены представители «Аэрофлота», так как в состав авиакомпании входит лоукостер «Победа».

В ходе заседания будет обсуждаться целесообразность создания новых авиакомпаний или формирования соответствующего сегмента на базе действующих.

Планируется, что если новые лоукостеры будут созданы, они могут базироваться в аэропортах Жуковского, Челябинска и Калининграда.

По данным отраслевого портала CAPA — Centre for Aviation, в мире доля низкобюджетных авиакомпаний на рынке в 2019 году составила 32,9%, в России («Победа») — 8% в 2019 году и 13% — в 2020-м. Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов считает, что многие российские компании по своей ценовой политике и так являются лоукостерами.

Как писал NEWS.ru, цены на авиабилеты за границу могут вырасти в 2021 году не менее чем на 10%, рассказал член Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.