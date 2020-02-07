https://static.news.ru/photo/136a5ef4-496d-11ea-be48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Москва сформулирует свою точку зрения по действиям в рамках сделки с ОПЕК+.

По его словам, решение России по возможному сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК+ будет готово в ближайшее время, передаёт ТАСС.

Посмотрим, как ситуация будет развиваться в течение ближайших нескольких дней, — сказал Новак.

6 февраля технический комитет ОПЕК+ предложил странам-участницам сократить добычу ещё на 600 тысяч баррелей в сутки для того, чтобы сгладить экономические последствия вспышки коронавируса в Китае. Однако из-за опасений инвесторов о спаде спроса в КНР на энергоносители котировки нефти обрушились.

Как писал NEWS.ru, аналитики считают, что вспышка коронавируса снизила рост спроса на это сырьё в среднем на 300–500 тысяч баррелей в сутки из ожидавшихся 1,2 млн баррелей.