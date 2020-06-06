Новак назвал хрупким восстанавливающийся рынок нефти

https://static.news.ru/photo/918d664c-a817-11ea-8db3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спрос на нефть в мире начал восстанавливаться на фоне сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и снятия ограничений, введённых странами из-за пандемии коронавируса. Однако рынок «по-прежнему находится в хрупком состоянии», заявил министр энергетики России Александр Новак.

Он отметил, что бизнесу может потребоваться поддержка на уровне власти.

Мы видим положительный эффект от совместных действий по ограничению добычи, — цитирует Новака ПРАЙМ.

6 марта 2020 года на заседании ОПЕК+ страны — участницы соглашения не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти и не смогли согласовать продление сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля действие ограничений закончилось. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Против этого выступили Россия и Казахстан. Москва настаивала на продлении текущих договорённостей только на II квартал текущего года. Срыв переговоров вызвал обвал нефтяных котировок.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

6 июня, как писал NEWS.ru, сообщество нефтедобывающих стран продлило сокращение нефтедобычи на текущем уровне ещё на месяц — до конца июля. Однако из соглашения вышла Мексика, поэтому квоты были перераспределены: обязательства Мехико компенсируют за счёт дополнительного сокращения от Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.