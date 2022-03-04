Нефтяные цены показали максимальный недельный рост с мая 2020 года

Мировые цены на нефть завершили рабочую неделю максимальным ростом. Такого не наблюдалось на протяжении почти двух лет. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам недели стоимость нефти марки Brent выросла на 14,5% и составила $118,11 за баррель. В свою очередь цена на WTI стала выше на 20,9%, достигнув уровня $115,68. Подобная рекордная недельная динамика наблюдается впервые с мая 2020 года.

Накануне, 3 марта, стоимость майского фьючерса на нефть Brent выросла на 6% — до $119,34 за баррель. Такие данные были зафиксированы на бирже ICE на 10:42. В последний раз баррель нефти этого сорта стоил столько же в феврале 2013 года.

При этом сообщалось, что трейдеры отказываются покупать российскую нефть. Поставки из РФ стали для них непривлекательными из-за рисков потенциального введения ограничительных мер со стороны Запада. Кроме того, ряд трейдеров стремятся избежать «негативной огласки», которая грозит им в случае покупки нефти из РФ.