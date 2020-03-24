https://static.news.ru/photo/867d934c-6d95-11ea-9b54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Keystone Press Agency/Global Look Press

Цены на нефть уверенно растут на торгах 24 марта после принятия мер Федеральной резервной системой (ФРС) США по поддержке экономики в условиях пандемии. Так, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 мск составляла $27,97 за баррель, что на $0,94 (3,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Майские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на тот же период времени стали дороже на $1,05 (4,49%). Они стоят $24,41 за баррель.

Нефть стремится вверх в основном на фоне ослабления доллара из-за беспрецедентных мер ФРС. Волатильность WTI будет оставаться сильной, и трейдерам не стоит удивляться, если рост в конечном итоге спадёт, — цитирует аналитика Oanda Эдварда Мойю CNBC.

Ранее NEWS.ru сообщал, что значительные финансовые проблемы могут ждать в ближайшем будущем Саудовскую Аравию и её соседей. Сбалансированность бюджетов монархий Персидского залива могут обеспечить только высокие цены на нефть. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг. По его словам, даже если цена на нефть будет находиться в диапазоне от $50 до $55, то всего через несколько месяцев Саудовская Аравия может оказаться в «невероятном кризисе».