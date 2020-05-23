Нефть снова дорожает после падения в цене из-за геополитики

https://static.news.ru/photo/1a6de416-624d-11ea-ab47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые цены на нефть начали расти после снижения на фоне опасений за ухудшение отношений между США и КНР. Напряжённость возникла 22 мая из-за китайского законопроекта о нацбезопасности в Гонконге.

Утром 25 мая стоимость нефти марки Brent с поставками в июле выросла на 0,26%, к 08:31 мск достигнув отметки в $35,22 за баррель. Также незначительно выросли в цене июльские фьючерсы на нефть марки WTI. Рост составил 0,78%, а стоимость поднялась до $33,51 за баррель.

Геополитика привлекает внимание, так как отношения США и Китая по-прежнему представляют собой риск снижения на рынках, — цитирует Reuters аналитиков ANZ Reuters.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сильные колебания в ценах на энергоносители станут поводом для ускорения переговоров по рынкам нефти и газа стран ЕАЭС. Чем быстрее государства договорятся по единому ценообразованию, тем раньше будет обеспечена стабильность на энергетическом рынке. Такое мнение высказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.