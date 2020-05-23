Глазьев: колебания цен ускорят переговоры в ЕАЭС по рынкам нефти и газа

https://static.news.ru/photo/62dd45c4-9dfe-11ea-8809-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глазьев Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press

Сильные колебания в ценах на энергоносители станут поводом для ускорения переговоров по рынкам нефти и газа стран ЕАЭС. Чем быстрее государства договорятся по единому ценообразованию, тем раньше будет обеспечена стабильность на энергетическом рынке, что важно для всех отраслей промышленности.

Такое мнение высказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. Он отметил, что по рынкам нефти и газа есть официально принятая концепция, по которой ведётся работа, транслирует слова министра телеканал «Беларусь-1».

Колебания в ценах должны ускорить достижение договорённостей по единым рынкам нефти и газа, принятие которых намечено до 1 января 2025 года. Сейчас при разработке направлений до этого срока предусматриваются меры по формированию биржевых механизмов торговли нефтью, нефтепродуктами, металлом, зерном «не только в национальных валютах, но и с евразийскими механизмами ценообразования».

Нам нужна стабильность, мы должны сами планировать условия ценообразования и не зависеть от резких колебаний мирового рынка, — резюмировал Глазьев.

Для этого в ЕАЭС необходимо добиться такого регулирования, чтобы это ценообразование способствовало экономическому росту союза. Рубежным в этом вопросе станет 2024 год, отметил министр. Страны союза, по его словам, за пределы намеченного года не выйдут, а может, даже и раньше добьются единого решения по этим вопросам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Белоруссия к августу представит свои предложения по внесению изменений в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для координации действий планируется сформировать рабочую группу из представителей ЕЭК и государств-членов, а для работы над документом — экспертную группу.