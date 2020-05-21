Белоруссия подготовит предложения по изменению Таможенного кодекса ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/00764ee4-9b42-11ea-98e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.customs.gov.by

Белоруссия к августу представит свои предложения по внесению изменений в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) республики отметили, что это только начало масштабной работы по совершенствованию документа.

В настоящее время каждая из пяти стран — участниц ЕАЭС приступила к формированию пакета предложений, включающих позицию государственных органов и бизнес-сообщества, — сообщили в ГТК.

В пресс-службе добавили, что для координации действий планируется сформировать рабочую группу из представителей ЕЭК и государств-членов, а для работы над документом — экспертную группу.

Ранее NEWS.ru писал, что высший Евразийский экономический совет согласовал главные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020–2021 годы. В документе отражён комплекс национальных и интеграционных мер по улучшению экономической ситуации в странах ЕАЭС и минимизации последствий «внешних шоков» от пандемии коронавируса и резкого падения цен на сырьё.