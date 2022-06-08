Нефть есть, денег нет: США хотят обрезать России доход от продаж сырья США призвали сохранить продажи нефти из России в мире, но ограничить доходы Москвы

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

США и страны Европы обсуждают вопрос ограничения доходов России, получаемых ею от продажи нефти. Об этом сообщила амерbканский министр финансов Джанет Йеллен в ходе заседания финансовго комитета сената, сообщает Reuters. При этом полностью закрывать мировые рынки перед российским сырьём Запад не планирует.

По словам Йеллен, власти США заинтересованы в том, чтобы нефть из России поступала на мировой рынок, поскольку это позволит удержать цены на сырьё и избежать резкого скачка стоимости, который способен вызвать в мире рецессию.

Но, безусловно, цель состоит в том, чтобы ограничить доходы, поступающие в Россию, — призналась министр.

Ранее сообщалось, что Минэнерго США прогнозирует падение добычи нефти в России с 11,3 млн баррелей в сутки в первом квартале 2022 года до 9,3 млн баррелей в четвертом квартале 2023-го. Прогноз учитывает недавно объявленное Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти, перевозимой морем.